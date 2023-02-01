Франція. Ліга 1, 21 тур

Нант – Марсель – 0:2

Голи: Жоау Віктор, 57 (автогол), Унаї, 90+3

Руслан Маліновський традиційно потрапив у стартовий склад – це четвертий вихід українця в основі за 18 днів. Марсель на вихідних вперше за 7 матчі Ліги 1 не виграв, тому прагнув повернутися на переможний шлях. Щоправда нинішній суперник теж не з простих. "Канарки" програли лише 1 матч з останніх 10 у чемпіонаті Франції. Саме господарів розпочали пристрілку з двох заблокованих спроб на 2 хвилині, після чого до чужого штрафного по суті й не заглядали до кінця першого тайму. Перший же яскравий момент глядачі побачили на 8 хвилині. Алексіс заробив штрафний і сам же його виконав, хоча напрошувався удар з лівої Маліновського. Чилієць перекинув стінку, але воротар Лафон, якого викликають до національної збірної Франції, спокійно впорався. Без проблем захищається команда Антуана Комбуаре, який ще 12 років тому тренував ПСЖ.

Нант – Марсель: онлайн-трансляція матчу

Жовта картка на 17 хвилині. Жорсткий наступ на ногу суперника – єдине, чим запам'ятався Маліновський на старті зустрічі. Не дуже комфортно Руслану ліворуч в атаці, де найчастіше опиняється український півзахисник. На межі фолу прийняли нашого легіонера біля лицьової – суддя фолу не побачив. Маліновський отримав пас у центрі, слабкий удар здалеку не став проблемою для Лафона. Алексіс вирізав класну діагональ на Ундера до штрафного, але турецький вінгер відверто запоров найкращий момент початкової фази матчу. Маліновський приклався зі штрафного метрів з 30 – трохи недокрутив. А оце вже Руслан створив момент сам собі. Змусив помилитися суперника у фінальній третині, пройшов у штрафний, але надто зволікав і дозволив заблокувати свій удар. Ундер виразно розчарований таким рішенням, адже чекав, що українець покотить йому під ще один вихід сам на сам.

Обрізка нашого №18 на своїй половині при спробі простого пасу поперек поля. Марсель найчастіше блокував удари господарів. Щось схоже сталося і цього разу, але Ганаго прорвав стіну потужним пострілом здалеку. Перша влучна спроба Нанта не стала проблемою для Пау Лопеса. Алексіс після подачі Верету з кутового прийняв у воротарському на груди, проте з ударом не склалося. Черговий кутовий запоров Ундер, який виконує їх лівою. Може, час поступитися Маліновському? Уже в компенсований час Руслан протягнув м'яч у центрі та отримав грубий удар ззаду. Суддя і тут показав заслужену жовту. Марсель награв на жалюгідні 0,29 очікуваного гола, з яких 0,11 xG потягнули 3 спроби нашого легіонера. У Нанта з якістю моментів не краща ситуація (0,32, але більше ударів, тому гірший середній xG). По 2 постріли з меж штрафного. При цьому в гостей це хоч моментами назвеш.

Камерунський форвард Ганаго на початку другої половини загубив найкращий шанс матчу. Подача з лівого краю знайшло його в самому серці воротарського – відверто пробачив марсельців. Маліновський падає після стику в межах штрафного. Суддя не бажає вказувати на 11-метрову позначку. Невдалий прийом українця призвів до розкішного моменту команди Тудора. Верету підхопив рикошет від захисника і не влучив з кількох метрів. Винувато піднімає руки Маліновський. Фолить наш хавбек, а одне попередження вже заробив. І вже на 56 хвилині міняють Маліновського разом з Мбемба. Вийшли Гендузі та Клос. І гості відразу ж відкрили рахунок. Тавареш протягнув снаряд у центр і віддав. Ундер звично для себе запоров момент, але дебютант Жоау Віктор, який прийшов з Бенфіки, проштовхнув м'яч поміж ніг своєму голкіперові.

Ще один момент запоров Ундер, якого знову вивели ліворуч на голкіпера. Камери французьких операторів показали, як напухло після удару суперника ліве коліно Маліновського, на яке наклали лід. Схоже, саме це стало причиною настільки ранньої заміни українця. Унаї, гравець-відкриття ЧС-2022, дебютує за Марсель, міняючи Алексіса Санчеса. Пайє завершує муки Ундера. Дімітрі відразу ж видав шматочок своєї магії. Пайє підхопив після кутового, протягнув на чужу половину й ефектно перекидав Лафона – снаряд мінімально перелетів ворота. Мохамед отримав пас у штрафному. Лише другий цікавий момент Нанта за весь матч знову не звершився влучанням у площину воріт. А ось і джокери Тудора ледь не організували гол. Гендузі розкішно вирізав за спини, Клос перекидав голкіпера, однак снаряд пролетів упритул до лівої стійки.

Нант класно втиснув Марсель у штрафний. Два поспіль супершанси після ударів головою. Пау Лопес виручає, а після кутового снаряд просвистів поруч з дев'яткою. І тут Унаї таки забиває. Півзахисник збірної Марокко знищив захисника двома поспіль фінтами і пробив голкіпера. Асист Клоса, заміни Тудора спрацювали на топ-рівні. Марсель виходить на 2 місце і набирає 46 очок, скорочуючи відставання від ПСЖ до 2 очок. Нант залишається 13-м.