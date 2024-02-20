"Тренування пройшло на досить інтенсивному рівні. Більш тактично робили поправку, як ми будемо грати в наступній грі. Тому такі були маленькі заготовки. Чи не заважали погодні умови? Ні, я вважаю, це навіть краще, ніж у спеку тренуватися – така більш футбольна погода, як кажуть.

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Враження щодо першого матчу? Задоволений тим, що ми показали характер, що не опустили руки і змагалися до кінця. А так покаже наступна гра. Причина пропущених голів? Я вважаю, що дестабілізація. Нам треба було ще більше ігрової практики. Перша офіційна гра тільки у нас. Сподіваюся, що в наступній грі ми покажемо кращий результат. Що покаже Шахтар у матчі-відповіді? Це маленький секретик", – поділився Різник в коментарі офіційному YouTube-каналу "гірників".

Нагадаємо, поєдинок між Марселем і Шахтарем відбудеться у четвер, 22 лютого, на Велодромі. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. У першій грі в Гамбурзі команди розписали бойову нічию 2:2.

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