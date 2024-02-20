"Тренировка прошла на достаточно интенсивном уровне. Более тактически делали поправку, как мы будем играть в следующей игре. Поэтому такие были маленькие заготовки. Не мешали ли погодные условия? Нет, я считаю, это даже лучше, чем в жару тренироваться – такая более футбольная погода, как говорят.

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Впечатления относительно первого матча? Доволен тем, что мы показали характер, что не опустили руки и соревновались до конца. А так покажет следующая игра. Причина пропущенных голов? Я считаю, что дестабилизация. Нам надо было еще больше игровой практики. Первая официальная игра только у нас. Надеюсь, что в следующей игре мы покажем лучший результат. Что покажет Шахтер в ответном матче? Это маленький секретик", – поделился Ризнык в комментарии официальному YouTube-канала "горняков".

Напомним, поединок между Марселем и Шахтером состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме. Начало встречи в 22:00 по Киеву. В первой игре в Гамбурге команды расписали боевую ничью 2:2.

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