Мальдіні: Мілан падав кілька разів, але завжди піднімався і зробить це знову

Спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні висловив упевненість в тому, що міланський клуб найближчим часом поверне собі колишню славу і знову почне перемагати.

"Мілан – це пристрасть, елегантність і амбіції. Команда падала кілька разів, але завжди піднімалась. І ми зробимо це знову. Мілан завжди вважався технічною командою, яка намагається пропонувати високоякісний футбол", – цитує Мальдіні італійське видання La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, "червоно-чорних" останні кілька сезонів лихоманить, вони ніяк не можуть набрати форму і знову стати одними з лідерів світового футболу. У поточному сезоні "россонері" після 14-ти турів займають одинадцяте місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера чемпіонату Інтера на 21 очко.

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