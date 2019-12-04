Пйонтек визначився щодо майбутнього в Мілані

Нападник італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек не планує покидати Сан-Сіро в зимове трансферне вікно.

Польський форвард планує залишитися в Мілані мінімум до кінця сезону, стверджує Calciomercato.

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За інформацією видання, Пйонтек не реагує на чутки про свій близький відхід. Раніше повідомлялося, що нападник може повернутися в Дженоа взимку. Проте, сам 24-річний поляк вважає такий трансфер кроком назад. Натомість він готовий боротися за своє майбутнє в складі "россонері", навіть якщо на Сан-Сіро перебереться Златан Ібрагімовіч.

Кшиштоф Пйонтек результативно провів сезон 2018/19 у складі Дженоа та Мілана. У його активі – 22 голи в 37-ми матчах. Однак, нинішній сезон складається не так успішно. Наразі форвард забив 3 м'ячі в Серії А (14 матчів).

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