Малдера: Ракицького потрібно постійно мотивувати

Асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка Андреа Малдера розповів про роботу з гравцями національної команди.

"Можу точно сказати, хто більше всіх жартує під час занять. Це Ракицький. Він має великий талант. А гравці з великим талантом, кажу зі свого досвіду, що не дуже зосереджені на заняттях. Йому не дуже подобається, доводиться його постійно мотивувати. У команді всі професіонали. Я б окремо відзначив Пятова. Незважаючи на те, що він голкіпер, він цікавиться теорією, тактичним аналізом, йому цікаво вчитися. Пятов приклад для всіх.

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Але в цілому всі футболісти дуже відкриті і прагнуть отримати більше знань. Немає такого, що хтось розслабляється і недопрацьовує. Це стосується і теоретичних, і практичних занять. Ми з Тассотті приємно здивовані таким ставленням.

Я дивився матчі збірної U-19 у Фінляндії, там дуже цікаві гравці, зокрема Миколенко з цієї команди, Циганков, Шапаренко, Шепелєв. Є ще багато цікавих молодих футболістів, наприклад, Борячук, Супряга, навіть не згадаю всіх. Дуже талановите покоління, яке досить швидко додає. Мені здається, що для них важливо, щоб чемпіонат України став сильнішим, було більше команд, які могли б претендувати на чемпіонство. Таким чином молодь буде швидше прогресувати, а не зупинятися в розвитку.

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Або ж треба їхати закордон, як це зробив Зінченко. Але в цілому молоді гравці нас не розчаровують, вони молодці. Коли ми викликаємо їх до збірної, то завжди отримуємо тільки позитивні враження. Це заслуга також тренерів молодіжних збірних", – сказав Малдера FootballHub.