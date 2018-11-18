Леоненко: У ворота Бойка влетіло все

Футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував поразку збірної України від Словаччини (1:4).

"Я б відзначив словаків. Було важливе хвилювання Бойка. Перший і другий гол – його. Все влетіло. Коли такі матчі, є серйозна розслабленість. Хтось себе береже для клубів.

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Шевченко повинен експериментувати, тому що навесні будуть непрості гри. Краще програти зараз. Не збираюся нікого сильно критикувати. Гра по суті була товариською. Шапаренко та Коваленко освіжили гру, але їм потрібно себе показувати. Головне, що я не побачив у них хвилювання", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий Футбол на каналі Футбол 1.

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