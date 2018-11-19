Малдера: Ракицкого нужно постоянно мотивировать

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера рассказал о работе с игроками национальной команды.

"Могу точно сказать, кто больше всех шутит во время занятий. Это Ракицкий. Он имеет большой талант. А игроки с большим талантом, говорю из своего опыта, не очень сосредоточены на занятиях. Ему не очень нравится, приходится его постоянно мотивировать. В команде все профессионалы. Я бы отдельно отметил Пятова. Несмотря на то, что он голкипер, он интересуется теорией, тактическим анализом, ему интересно учиться. Пятов пример для всех.

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Но в целом все футболисты очень открыты и стремятся получить больше знаний. Нет такого, что кто-то расслабляется и дорабатывает. Это касается и теоретических, и практических занятий. Мы с Тассотти приятно удивлены таким отношением.

Я смотрел матчи сборной U-19 в Финляндии, там очень интересные игроки, в частности Миколенко из этой команды, Цыганков, Шапаренко, Шепелев. Есть еще много интересных молодых футболистов, например, Борячук, Супряга, даже не вспомню всех. Очень талантливое поколение, которое достаточно быстро добавляет. Мне кажется, что для них важно, чтобы чемпионат Украины стал сильнее, было больше команд, которые могли бы претендовать на чемпионство. Таким образом молодежь будет быстрее прогрессировать, а не останавливаться в развитии.

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Или же надо ехать заграницу, как это сделал Зинченко. Но в целом молодые игроки нас не разочаровывают, они молодцы. Когда мы вызываем их в сборную, то всегда получаем только положительные впечатления. Это заслуга также тренеров молодежных сборных", – сказал Малдера FootballHub.