Малага с Селезневым и Бланко Лещуком потеряла очки в матче с Лас-Пальмасом

Малага с Селезневым и Бланко Лещуком расписала ничью в матче с Лас-Пальмасом

В матче 25 тура Сегунды Малага дома сыграла вничью с Лас-Пальмасом и потеряла возможность возглавить таблицу чемпионата.

Ла Лига 2, 25-й тур

Малага – Лас-Пальмас – 0:0

Удаление: Баре, 59 – Дэвид, 72

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Хозяева начали матч активнее, но до Бланко Лещука мяч не доходил. До перерыва игра была сосредоточена в центре поля.

Во втором тайме хозяева увеличили натиск, но защита Лас-Пальмаса выстояла. Впоследствии Малага осталась в меньшинстве и сбавила обороты. Впрочем, Дэвид получил прямую красную карточку, уравняв составы команд.

На 80-й минуте Бланко Лещука заменил Селезнев, но принести своей команде победу форвард не смог. В итоге – нулевая ничья.

Малага имеет в активе 45 очков и находится на 4 месте в таблице. От Альбасете Зозули, который возглавляет таблицу команду Селезнева отделяет лишь 3 очка.