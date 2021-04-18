"У матчі з Зорею у нас було 11 бійців, які вміють відбирати, накривають. Поставили таку тактику ще й тому, що пройшов дощ. Всі накривали.

Ворскла – Зоря – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Раніше у нас були футболісти, які намагались грати на чистих м'ячах. Але проти Зорі були саме ті 11 гравців, які установку виконали і грали до кінця. Ось це найголовніше. Погода не дозволяла грати в комбінаційний футбол. Агресія була з нашого боку.

Прикро те, що Пердута зламався. Головна проблема у нас – лавка дуже коротка. Якщо чесно, її взагалі немає. Після 4:0 ми розслабилися. Випустили молодих футболістів, які взагалі ніколи не грали. Для того щоб домагатися результату, потрібна лавка", – сказав Максимов у програмі "Тур ONLINE".

Нагадаємо, у поєдинку 22-го туру чемпіонату України Ворскла перемогла Зорю (4:2) і наблизилась до команди Скрипника на відстань одного очка. Владислав Кулач оформив у матчі хет-трик і очолив список бомбардирів УПЛ.

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