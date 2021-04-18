"В матче с Зарей у нас было 11 бойцов, которые умеют отбирать, накрывают. Поставили такую ​​тактику еще и потому, что прошел дождь. Все накрывали.

Ворскла – Заря – 4:2 – видео голов и обзор матча

Раньше у нас были футболисты, которые пытались играть на чистых мячах. Но против Зари были именно те 11 игроков, которые установку выполнили и играли до конца. Вот это самое главное. Погода не позволяла играть в комбинационный футбол. Агрессия была с нашей стороны.

Обидно то, что Пердута сломался. Главная проблема у нас – лавка очень короткая. Если честно, ее вообще нет. После 4:0 мы расслабились. Выпустили молодых футболистов, которые вообще никогда не играли. Для того чтобы добиваться результата, нужна лавка", – сказал Максимов в программе "Тур ONLINE".

Напомним, в поединке 22-го тура чемпионата Украины Ворскла победила Зарю (4:2) и приблизилась к команде Скрипника на расстояние одного очка. Владислав Кулач оформил в матче хет-трик и возглавил список бомбардиров УПЛ.

Ворскла перестреляла ужасную Зарю и закрутила интригу в борьбе за бронзу – лучший бомбардир УПЛ оформил хет-трик