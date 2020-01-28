Максимов розповів про проблеми у роботі Ворскли на трансферному ринку

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поділився думкою про товариський матч проти Радніка (1:1) і про комплектацію команди.

"Товариська тренувальна зустріч. Хотіли подивитися молодь, гравців на перегляді. Найголовніше, що дограли без травм, всі живі-здорові. Хтось із молоді проявив себе, хтось – ні. Такі матчі спеціально і проводимо.

СК Дніпро-1 поступився Ягеллонії, Олімпік розгромив сербський Спартак: спаринги клубів УПЛ

У нас один гравець перебуває на перегляді, двох підписали. Більше поки немає футболістів того рівня, що ми хочемо. А просто брати футболістів сенсу не бачу", – сказав Максимов в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, під час зимового міжсезоння Ворскла підписала двох нападників – Руслана Степанюка та Владислава Кулача. На перегляді у полтавському клубі перебуває хавбек Щербак.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?