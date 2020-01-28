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Максимов розповів про проблеми у роботі Ворскли на трансферному ринку

16:43 393 Читать на русском
Максимов розповів про проблеми у роботі Ворскли на трансферному ринку
Юрій Максимов / фото: Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поділився думкою про товариський матч проти Радніка (1:1) і про комплектацію команди.

"Товариська тренувальна зустріч. Хотіли подивитися молодь, гравців на перегляді. Найголовніше, що дограли без травм, всі живі-здорові. Хтось із молоді проявив себе, хтось – ні. Такі матчі спеціально і проводимо.

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У нас один гравець перебуває на перегляді, двох підписали. Більше поки немає футболістів того рівня, що ми хочемо. А просто брати футболістів сенсу не бачу", – сказав Максимов в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, під час зимового міжсезоння Ворскла підписала двох нападників – Руслана Степанюка та Владислава Кулача. На перегляді у полтавському клубі перебуває хавбек Щербак.

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Трансфери Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов
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