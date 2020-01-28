Максимов рассказал о проблемах в работе Ворсклы на трансферном рынке

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов поделился мнением о товарищеском матче против Радника (1:1) и о комплектации команды.

"Товарищеская тренировочная встреча. Хотели посмотреть молодежь, игроков на просмотре. Самое главное, что доиграли без травм, все живы-здоровы. Кто-то из молодежи проявил себя, кто-то – нет. Такие матчи специально и проводим.

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У нас один игрок находится на просмотре, двух подписали. Больше пока нет футболистов того уровня, что мы хотим. А просто так брать футболистов смысла не вижу", – сказал Максимов в эфире ТК Футбол.

Напомним, во время зимнего межсезонья Ворскла подписала двух нападающих – Руслана Степанюка и Владислава Кулача. На просмотре в полтавском клубе находится полузащитник Щербак.

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