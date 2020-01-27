СК Дніпро-1 поступився Ягеллонії, Олімпік розгромив сербський Спартак: спаринги клубів УПЛ

Українські клуби провели свої чергові товариські матчі на зимових зборах.

Товариські матчі

СК Дніпро-1 – Ягеллонія (Польща) – 0:1

Гол: Поспішил, 14, пен.

Олімпік – Спартак Суботіца (Сербія) – 4:0

Голи: Завійський, 10, Матар, 40, Шахаб, 51, Романовський, 87

Ворскла – Раднік (Сербія) – 1:1

Голи: Щербак, 69 – Даноскі, 25

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – відео голів

Підопічні Дмитра Михайленка так і не змогли відповісти на гол з пенальті, пропущений на початку матчу. Після перерви українська команда переважала суперника за всіма показниками, але зрівняти рахунок дніпрянам не вдалося. Хороші моменти у складі СК Дніпро-1 втратили Батагов, Когут і Назаренко.

Підопічні Вісенте Гомеса продовжуть феєрити. Цього разу Олімпік не залишив шансів сербському Спартаку із Суботіци, забивши у ворота суперника 4 сухих голи. Це вже п'ята поспіль перемога донеччан на тренувальному зборі.

Ворскла завдяки голу Щербака врятувала нічию у грі проти Радніка. Після удару нападника полтавців м'яч влучив у стійку, але сам же Щербак вдало зіграв на добиванні.

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