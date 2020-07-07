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"Динамо є Динамо, однак і ми не хочемо бути хлопчиками для биття": Максимов реально оцінив шанси Ворскли у фіналі Кубка

16:39 - Читать на русском
"Динамо є Динамо, однак і ми не хочемо бути хлопчиками для биття": Максимов реально оцінив шанси Ворскли у фіналі Кубка
Юрій Максимов / Сайт Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов запевнив, що його команда дасть гідний бій Динамо у фіналі Кубка України.

 

"Звик дивитися на речі реально. Той факт, що ми пробилися до фіналу та потрапили на це свято, уже свідчить про те, що команда стрибнула вище голови. Ще вчора ми йшли на останньому місці в чемпіонаті та мріяли утриматися у Прем'єр-лізі, а тепер можемо реально замахнутися на єврокубки. Це саме по собі велике досягнення, а що буде далі – покаже час.

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Динамо є Динамо, однак і ми не хочемо бути хлопчиками для биття. Так іноді трапляється: сильніше виглядає одна команда, а перемагає інша. Адже обіграла ж Ворскла в 2009-му у фіналі Шахтар...", – сказав Максимов у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, кияни зустрінуться з Ворсклою вже завтра, 8 липня, у фіналі Кубка України. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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Ворскла Ворскла Кубок України Кубок України 2019/20 Динамо - Ворскла Юрій Юрій Максимов
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