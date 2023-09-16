"Попри те, що по Дніпру, на жаль, час від часу прилітає – база, тренувальні поля, стадіон, все ціле, все функціонує. З інфраструктурою проблем немає.

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Команда після тривалого часу перебування в Ужгороді, нарешті, повернулася до рідного міста, і це – безумовний плюс. Не треба постійно рухатись, підлаштовуватись, тренуватися то на одному полі, то на іншому. Але... Є і мінуси. Зараз гравці трохи пригнічені, скажімо так.

Моє завдання ‒ тренувати. Сформувати нову команду. Дати необхідний результат. Який? За підсумками чемпіонату пробитися до єврокубків. Таке завдання озвучили мені перед підписанням контракту", – сказав Максимов у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, 54-річному фахівцю доведеться витягувати СК Дніпро-1 з кризи після відходу Олександра Кучера. Після 6-ти турів команда йде у турнірній таблиці УПЛ з 5-ма очками на одинадцятій сходинці (маючи 2 гри у запасі).

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