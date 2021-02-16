Маккабі Тель-Авів – Шахтар: підопічні Каштру отримали результати тестів на COVID-19 перед Лігою Європи
21:38 - Читать на русском
Делегація донецького клубу пройшла обов'язкову процедуру перевірки на коронавірус.
Футболісти Шахтаря разом з тренерським штабом та персоналом донецького клубу здали аналізи на наявність коронавірусу перед поїздкою в Ізраїль, повідомляє офіційний сайт клубу.
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На щастя, усі результати продемонстрували негативний результат. Тому делегація спокійно готується до вильоту на виїзний матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.
Зустріч з ізраїльською командою відбудеться 18 лютого, початок о 22:00.
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