Делегація Шахтаря взяла курс на Ізраїль, де команді належить провести перший матч 1/16 фіналу ЛЄ проти Маккабі.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на цей виїзд 23 футболісти. У заявці досі відсутній Ісмаїлі, який пропустив першу частину сезону через травму, але пройшов із командою зимові збори.

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Також з командою не полетів Дентінью, який ще перебуває у клубному лазареті. Натомість знайшлося місце 18-річному Георгію Судакову.

Нагадаємо, Шахтар позмагається з Маккабі Тель-Авів в рамках 1/16 фіналу ЛЄ, перша зустріч суперників відбудеться вже 18 лютого, початок о 22:00.

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