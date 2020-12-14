"Я задоволений жеребкуванням, могло бути набагато гірше. Вважаю, що Шахтар – фаворит у цій парі. Маккабі Тель-Авів показав непогану гру в Лізі Європи, посів друге місце в своїй групі, тому з великою повагою ставимося до суперника. Повторюся, що Шахтар фаворит в цій грі, адже ми все-таки півфіналіст Ліги Європи минулого сезону.

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Зараз треба добре відпочити. 17 січня почнемо збір в Туреччині і, звичайно, фокус буде на Маккабі і чемпіонаті України. На що може замахнутися Шахтар в цій Лізі Європи? Давайте будемо йти крок за кроком. Треба добре відпочити, був важкий рік, але тренерський штаб зробив дуже хорошу і якісну роботу разом з футболістами. Після відпочинку вже будемо думати про Маккабі", – пояснив Срна у коментарі каналу "Футбол".

Додамо, що матчі 1/16 Ліги Європи відбудуться у лютому наступного року.

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