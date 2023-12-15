Лига конференций, 6 тур

Группа А

Лилль – Клаксвик – 3:0

Голы: Языджи, 29 (пен), Гомес, 86 (пен), Жегрова, 90+6 (пен)

Удаления: Даниэлсен, 85, Андерсон, 90+7 (оба – Клаксвик),

Слован – Олимпия – 1:2

Голы: Блэкмен, 27, – Лукас, 17, 58

Удаление: Борян, 54 (Слован)

Группа В

Маккаби Тель-Авив – Гент – 3:1

Голы: Каниховский, 9, Захави, 24, 61 – Де Сарт, 50

Лига конференций: Фиорентина спасла первое место, Лудогорец, Фенербахче и Легия вышли в плей-офф, Тайсон ассистировал

Группа А

Перед шестым туром в этой группе уже определились те команды, которые сыграют в следующем раунде. Впрочем, Лилль и Слован боролись за право занять первую строчку. Фонсека и Ко одержали тяжелую победу над Клаксвиком. Голы французы забивали только с пенальти. А вот Слован проиграл Олимпии. Лилль таким образом занял первую строчку в группе. Сенсационный дебютант Клаксвик и Олимпия вылетели.

Группа B

Маккаби из Тель-Авива и Гент в очном противостоянии решали судьбу первого места. Израильский клуб достаточно легко справился с бельгийцами. Таким образом Маккаби добыл первую строчку в таблице.

Заря завершила выступления в Лиге конференций рекордной победой в еврокубках – очки для Украины и конец ужасающей серии