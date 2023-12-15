Маккаби потеснил Гент с первого места, Лилль Фонсеки победил аутсайдера благодаря трем пенальти: Лига конференций
Состоялись заключительные матчи в шестом раунде Лиги конференций. Результаты и обзор встреч читайте на "Футбол 24".
Лига конференций, 6 тур
Группа А
Лилль – Клаксвик – 3:0
Голы: Языджи, 29 (пен), Гомес, 86 (пен), Жегрова, 90+6 (пен)
Удаления: Даниэлсен, 85, Андерсон, 90+7 (оба – Клаксвик),
Слован – Олимпия – 1:2
Голы: Блэкмен, 27, – Лукас, 17, 58
Удаление: Борян, 54 (Слован)
Группа В
Маккаби Тель-Авив – Гент – 3:1
Голы: Каниховский, 9, Захави, 24, 61 – Де Сарт, 50
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Группа А
Перед шестым туром в этой группе уже определились те команды, которые сыграют в следующем раунде. Впрочем, Лилль и Слован боролись за право занять первую строчку. Фонсека и Ко одержали тяжелую победу над Клаксвиком. Голы французы забивали только с пенальти. А вот Слован проиграл Олимпии. Лилль таким образом занял первую строчку в группе. Сенсационный дебютант Клаксвик и Олимпия вылетели.
Группа B
Маккаби из Тель-Авива и Гент в очном противостоянии решали судьбу первого места. Израильский клуб достаточно легко справился с бельгийцами. Таким образом Маккаби добыл первую строчку в таблице.
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