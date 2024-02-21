Гент у поточному сезоні мав погану статистику виїзних протистоянь з ізраїльтянами. На груповому етапі підопічні Хейна Ванхазебрука програли тель-авівському Маккабі (1:3), а в плей-офф Ліги конференцій вони зазнали поразки від Маккабі з Хайфи (0:1). Втім, ситуація не була критичною – рахунок гостьової зустрічі залишав хороші шанси на прорив до 1/8 фіналу.

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Втім, матч-відповідь стартував катастрофічно для "буйволів". Гент пропустив вже на 4-й хвилині внаслідок передачі на хід П'єрро правим напівфлангом – той спробував пробити з-за меж штрафного, а м'яч рикошетом від захисника перелетів голкіпера. Зу сумою двох поєдинків Маккабі Хайфа повів з рахунком 0:2.

Це був перший з двох ударів гостей у першому таймі. Та і загалом ізраїльтяни рідко виходили в атаку, завдавши 6 пострілів по воротах. Команда Хейна Ванхазебрука вела гру – тим не менш, відігратися не вдавалося аж до 69-ї хвилини. Тіссудалі отримав проникний пас від Хонга, хитнув захисника та пробив з лівого кута воротарського, а м'яч рикошетом від Сека влетів у сітку. 1:1!

На цьому проблеми для Маккабі не завершились. За чотири хвилини після пропущеного гола Сундгрен отримав другу жовту, залишивши ізраїльтян у меншості. Домінування Гента стало тотальним, моментів виникало все більше, а на останніх хвилинах "буйволи" влаштували грандіозну навалу.

Втім, забити вдруге їм так і не вдалося. Кривдник Зорі завершив свої виступи у Лізі конференцій, пропустивши далі Маккабі з Хайфи – чемпіон Ізраїлю виграв з рахунком 2:1 за сумою двох матчів, прорвавшись до 1/8 фіналу.

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