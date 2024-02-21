Гент в текущем сезоне имел плохую статистику выездных игр с израильтянами. На групповом этапе подопечные Хейна Ванхазебрука уступили тель-авивскому Маккаби (1:3), а в плей-офф Лиги конференций они потерпели поражение от Маккаби из Хайфы (0:1). Впрочем, ситуация не была критической – счет гостевой встречи оставлял хорошие шансы на прорыв в 1/8 финала.

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Впрочем, ответный матч стартовал катастрофически для "буйволов". Гент пропустил уже на 4-й минуте вследствие передачи на ход Пьерро правым полуфлангом – тот попытался пробить из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от защитника перелетел голкипера. Зу сумме двух поединков Маккаби Хайфа повел со счетом 0:2.

Это был первый из двух ударов гостей в первом тайме. Да и в целом израильтяне редко выходили в атаку, нанеся 6 выстрелов по воротам. Команда Хейна Ванхазебрука вела игру – тем не менее, отыграться не удавалось вплоть до 69-й минуты. Тиссудали получил проникающий пас от Хонга, качнул защитника и пробил с левого угла вратарской, а мяч рикошетом от Сека влетел в сетку. 1:1!

На этом проблемы для Маккаби не завершились. Через четыре минуты после пропущенного гола Сундгрен получил вторую желтую, оставив израильтян в меньшинстве. Доминирование Гента стало тотальным, моментов возникало все больше, а на последних минутах "буйволы" устроили грандиозное нашествие.

Впрочем, забить во второй раз им так и не удалось. Обидчик Зари завершил свои выступления в Лиге конференций, пропустив дальше Маккаби из Хайфы – чемпион Израиля выиграл со счетом 2:1 по сумме двух матчей, прорвавшись в 1/8 финала.

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