Ірландець товаришує з Кріштіану Роналду і часто з'являється в компанії португальця на різних статусних заходах. Нещодавно зіркові спортсмени разом дивились вечір боксу в Ер-Ріяді.

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Втім, Макгрегор не проти вийти з Роналду в октагон. "250 млн доларів за бій" – написав Конор під спільною фотографією з Крішем. "Горезвісний" додав купу смайликів, але в кожному жарті...

Нагадаємо, востаннє Макгрегор виходив у октагон 11 липня 2021 року, коли зламав ногу і програв Дастіну Пор'є. Роналду проводить насичений сезон за Аль-Наср, тому найближчими місяцями важко навіть теоретично уявити проведення поєдинку між друзями.

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