Скандальный боец UFC Коннор Макгрегор подбросил идею, которая повлекла бы взрыв в мире спорта.

Ирландец дружит с Криштиану Роналду и часто появляется в компании португальца на разных статусных мероприятиях. Недавно звездные спортсмены вместе смотрели вечер бокса в Эр-Рияде.

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Впрочем, Макгрегор не прочь выйти с Роналду в октагон. "250 млн долларов за бой" – написал Конор под общей фотографией с Кришем. "Notorious" добавил кучу смайликов, но в каждой шутке...

Напомним, последний раз Макгрегор выходил в октагон 11 июля 2021 года, когда сломал ногу и проиграл Дастину Порье. Роналду проводит насыщенный сезон за Аль-Наср, поэтому в ближайшие месяцы трудно даже теоретически представить поединок между друзьями.

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