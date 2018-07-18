Макаров: Дуже важливо, що всі регіони братимуть участь у змаганнях ПФЛ

Президент ПФЛ Сергій Макаров поділився очікуваннями від нового сезону та розповів про складне літнє міжсезоння.

"У цьому сезоні у нас буде, хоч і невеликий, бюджет розвитку, вдячний клубам за підтримку цієї ідеї. Кошти направлятимуться на проекти, які ми давно намагалися реалізувати. Це і нашивки на футболках гравців, і музичне оформлення, завдяки якому змагання ПФЛ виділятимуться на фоні інших. На постійній основі нагороджуватимемо найкращих гравців туру, також відзначатимемо тренерів, найкращих молодих футболістів, обиратимемо гол місяця і сезону.

Макарова переобрали президентом ПФЛ

Починаючи з цього сезону, у команд Другої ліги футболки будуть з прізвищами футболістів. Це дуже важливо, адже матчі другої ліги все активніше транслюються в інтернеті. Поступово робимо все необхідне, щоб глядачам було комфортно переглядати матчі.

Дуже важливо, що всі регіони братимуть участь у змаганнях ПФЛ. Напевно, років десять в професіональному футболі не було такого, щоб були представлені всі регіони. Приємно, що Минай виступатиме під егідою ПФЛ. Це самобутня, амбітна команда з краю з великою футбольною історією", – цитує Макарова прес-служба ПФЛ.