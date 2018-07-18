Макаров: Очень важно, что все регионы будут участвовать в соревнованиях ПФЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал о сложном летнем межсезонье.

"В этом сезоне у нас будет, хоть и небольшой, бюджет развития, благодарен клубам за поддержку этой идеи. Средства будут направляться на проекты, которые мы давно пытались реализовать. Это и нашивки на футболках игроков, и музыкальное оформление, благодаря которому соревнования ПФЛ будут выделяться на фоне других. На постоянной основе будем награждать лучших игроков тура, также отмечать тренеров, лучших молодых футболистов, выбирать гол месяца и сезона.

Макарова переизбрали президентом ПФЛ

Начиная с этого сезона, у команд Второй лиги футболки будут с фамилиями футболистов. Это очень важно, ведь матчи второй лиги все активнее транслируются в интернете. Постепенно делаем все необходимое, чтобы зрителям было комфортно просматривать матчи.

Очень важно, что все регионы будут участвовать в соревнованиях ПФЛ. Наверное, лет десять в профессиональном футболе не было такого, чтобы были представлены все регионы. Приятно, что Минай будет выступать под эгидой ПФЛ. Это самобытная, амбициозная команда из края с большой футбольной историей", – цитирует Макарова пресс-служба ПФЛ.