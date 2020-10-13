Півзахисник збірної України Євген Макаренко поділився очікуваннями від матчу 4-го туру Ліги націй проти Іспанії.

"Єдине, що неприємно – результати. Вся наша країна, вболівальники засмучуються після таких великих поразок.

Україна – Іспанія: анонс матчу Ліги націй УЄФА

У матчі з Іспанією нам потрібен невеликий реванш. В першу чергу зіграти організовано, гідно, здобути позитивний результат", – цитує Макаренка Футбол NEWS.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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