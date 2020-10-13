Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги наций против Испании.

"Единственное, что неприятно – результаты. Вся наша страна, болельщики огорчаются после таких больших поражений.

Украина – Испания: анонс матча Лиги наций УЕФА

В матче с Испанией нам нужен небольшой реванш. В первую очередь сыграть организованно, достойно, получить положительный результат", – цитирует Макаренко Футбол NEWS.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Испания состоится уже сегодня, 13 октября, на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, начало в 21:45. Предыдущая встреча команд завершилась разгромом Украинская со счетом 4:0.

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