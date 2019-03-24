Люксембург – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів перед матчем проти Люксембурга.

"Щодо стартового складу – будемо визначатись в день гри. Сьогодні на тренуванні подивимось, як хлопці відновились. Команда почувається нормально. У нас мотивація завжди підвищена. Ми розуміємо, що не можемо втрачати очки, щоб вийти з групи. Команді важливо досягти перемоги.

Люксембург заслуговує поваги. За декілька останніх років вони досягли успіху. Вони намагаються грати у футбол і за це заслуговують поваги.

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Мені імпонують команди, які, не зважаючи на брак якісних гравців, намагаються грати у комбінаційний футбол. Люксембург якраз така команда. Вони намагаються діяти креативно.

Однозначно будуть зміни у порівнянні з поєдинком проти Португалії. Сьогодні ще раз перевіримо готовність хлопців. Завтра визначимось, але заміни однозначно будуть.

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Лунін? Повторюсь, що сьогодні буде тренування, а по складу ми визначимось завтра. У нашій команді рівноцінно кожен гравець, який присутній в заявці, може опинитись в старті.

Ми очікуємо, що приїдуть люди. Сподіваюсь, що наші мігранти, які тут живуть, приїдуть підтримати нас. Чим більше людей приїде, тим краще", – сказав Шевченко.