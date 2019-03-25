Люксембург – Україна: офіційні заявки команд на матч відбору до Євро-2020

Наставники команд оприлюднили заявки на поєдинок Люксембург – Україна в рамках відбору до Євро-2020 .

Офіційна заявка збірної України: 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Безус, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12. Андрій Пятов, 13. Віталій Миколенко, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораєс, 20. Сергій Болбат, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020

Офіційна заявка збірної Люксембургу: 1. Антоні Моріс, 2. Максим Шано, 3. Енес Махмутовіч, 4. Кевін Мальже, 5. Флоріан Бонерт, 6. Желсон Родрігеш, 7. Ларс Герсон, 8. Крістофер Перейра, 9. Даніель Да Мота, 10. Венсан Тілль, 11. Стефано Бенсі, 12. Ральф Шон, 13. Дірк Карлсон, 14. Даніель Сінані, 15. Олівер Тілль, 16. Леандро Мартінш, 17. Маріо Мутш, 18. Лоран Янс, 19. Матіас Яніш, 20. Дейв Тюрпель, 21. Алдін Скендеровіч, 22. Орельєн Жоакім, 23. Тім Кіпс.

Люксембург – Україна: де дивитись матч відбору на Євро-2020

Додамо, що в Люксембург прилетіли 25 футболістів збірної України. Втім, через пошкодження з обойми випали Марлос і Артем Кравець. Отже, в заявку на гру потрапили всі, хто перебуває у розташуванні національної команди, повідомляє Команда 1.

Зазначимо, матч 2-го туру відбору до Євро-2020 між Люксембургом та Україною відбудеться сьогодні, 25 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.