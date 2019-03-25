Люксембург – Украина: официальные заявки команд на матч отбора к Евро-2020

Наставники команд обнародовали заявки на поединок Люксембург – Украина в рамках отбора к Евро-2020.

Официальная заявка сборной Украины: 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Сергей Болбат, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Люксембург – Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Официальная заявка сборной Люксембурга: 1. Антони Морис, 2. Максим Шано, 3. Энес Махмутович, 4. Кевин Мальже, 5. Флориан Бонерт, 6. Желсон Родригеш, 7. Ларс Герсон, 8. Кристофер Мартинш Перейра, 9. Даниэль Да Мота, 10. Венсан Тилль, 11. Стефано Бенси, 12. Ральф Шон, 13. Дирк Карлсон, 14. Даниэль Синани, 15. Оливер Тилль, 16. Леандро Беррейро Мартинш, 17. Марио Мутш, 18. Лоран Янс, 19. Матиас Яниш, 20. Дэйв Тюрпель, 21. Алдин Скендерович, 22. Орельен Жоаким, 23. Тим Кипс.

Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020

Добавим, что в Люксембург прилетели 25 футболистов сборной Украины. Впрочем, из-за повреждений из обоймы выпали Марлос и Артем Кравец. Итак, в заявку на игру попали все, кто находится в расположении национальной команды, сообщает Команда 1.

Отметим, матч 2-го тура отбора к Евро-2020 между Люксембургом и Украины состоится сегодня, 25 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.