Люксембург – Україна: матч розсудять арбітри з Фінляндії

УЄФА оголосив суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі 2-го туру кваліфікації на Євро-2020 Люксембург – Україна.

Матч 2 туру відбору на Євро-2020 Люксембург – Україна розсудить бригада арбітрів із Фінляндії. Головним рефері буде Маттіас Гестраніус, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Даний рефері вже тричі обслугував матчі українських команд у єврокубках, при цьому наші представники жодного разу не перемагали: Сент-Етьєн – Дніпро (3:0), Трабзонспор – Металіст (3:1), Динамо – Янг Бойз (2:2).

Поєдинок Люксембург – Україна пройде 25 березня, початок о 21:45. А сьогодні "синьо-жовті" розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат Європи матчем проти Португалії, який також стартує о 21:45.

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