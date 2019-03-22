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Люксембург – Украина: матч рассудят арбитры из Финляндии

12:45 13 Читати українською
Люксембург – Украина: матч рассудят арбитры из Финляндии
Сборная Украины сыграет с Люксембургом / фото ФФУ

УЕФА объявил судейскую бригаду, которая будет работать на матче 2-го тура квалификации на Евро-2020 Люксембург – Украина.

 

Матч 2 тура отбора на Евро-2020 Люксембург – Украина рассудит бригада арбитров из Финляндии. Главным рефери будет Маттиас Гестраниус, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Данный рефери уже трижды обслуживал матчи украинских команд в еврокубках, при этом наши представители ни разу не побеждали: Сент-Этьен – Днепр (3:0), Трабзонспор – Металлист (3:1), Динамо – Янг Бойз (2:2).

Поединок Люксембург – Украина пройдет 25 марта, начало в 21:45. А сегодня "сине-желтые" начнут квалификацию на чемпионат Европы матчем против Португалии, который также стартует в 21:45.

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Теги
Евро-2020 Люксембург - Украина Украина Украина Люксембург Люксембург Сборная Украины УЕФА Маттиас Гестраниус Маттиас Гестраниус
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