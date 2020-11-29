У всіх куточках світу продовжують оплакувати втрату Дієго Марадони.

Одну з найяскравіших хвилин прощання влаштували перед матчем чемпіонату Аргентини між Росаріо Сентраль і Рівер Плейт.

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Гравці, тренери та арбітри вишикувались у центрі поля, щоб сформувати велетенську "десятку". Упродовж хвилини над стадіоном не стихали гучні оплески та музика, присвячена неповторному Дієго.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Легенду вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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