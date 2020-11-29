Емоційний момент трапився під час хвилини прощання з легендарним аргентинцем, яку організували перед матчем Евертон – Лідс.

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Гравці та тренери обох команд аплодували, але думки Анчелотті були в іншому місці. Італійський фахівець довго стискав губи, допоки його обличчям не покотилися сльози. За роки кар'єри гравця Карло у складі Роми та Мілана не раз протистояв Марадоні, який тягнув на своїх плечах Наполі.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Легенду вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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