Живая "десятка", громкая музыка и аплодисменты – в Аргентине минуту прощания с Марадоной превратили в шоу
11:00 - Читати українською
Во всех уголках мира продолжают оплакивать потерю Диего Марадоны.
Одну из самых ярких минут прощания устроили перед матчем чемпионата Аргентины между Росарио Сентраль и Ривер Плейт.
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Игроки, тренеры и арбитры выстроились в центре поля, чтобы сформировать огромную "десятку". В течение минуты над стадионом не стихали аплодисменты и музыка, посвященная неповторимому Диего.
Напомним, Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Легенду уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.
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