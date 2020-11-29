Во всех уголках мира продолжают оплакивать потерю Диего Марадоны.

Одну из самых ярких минут прощания устроили перед матчем чемпионата Аргентины между Росарио Сентраль и Ривер Плейт.

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Игроки, тренеры и арбитры выстроились в центре поля, чтобы сформировать огромную "десятку". В течение минуты над стадионом не стихали аплодисменты и музыка, посвященная неповторимому Диего.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Легенду уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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