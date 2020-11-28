"Я скоро приїду до Києва для навчання на Pro-диплом. Хочу отримати тренерську ліцензію і знайти роботу в одному з клубів України.

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Зараз в столиці Сербії відкрив свій тренувальний зал, де займаються футболісти. Заняття всі індивідуальні – я особисто треную і консультую бажаючих. Роботи вистачає, але я мрію повернутися до тренерської діяльності саме в УПЛ", – сказав Любеновіч для Footboom.

Нагадаємо, 39-річний серб провів 6 сезоні у Зорі у статусі гравця і навіть встиг попрацювати у тренерському штабі луганської команди U-19.

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