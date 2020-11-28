"Я скоро приеду в Киев для обучения на Pro-диплом. Хочу получить тренерскую лицензию и найти работу в одном из клубов Украины.

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Сейчас в столице Сербии открыл свой тренировочный зал, где занимаются футболисты. Занятия все индивидуальные – я лично тренирую и консультирую желающих. Работы хватает, но я мечтаю вернуться к тренерской деятельности именно в УПЛ", – сказал Любенович для Footboom.

Напомним, 39-летний серб провел 6 сезоне в Заре в статусе игрока и даже успел поработать в тренерском штабе луганской команды U-19.

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