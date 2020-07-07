Любеновіч офіційно попрощався із Зорею – тренер назвав несподівану причину відходу

Тренер Зорі U-19 та колишній гравець луганців Желько Любеновіч оголосив про відхід з клубу, назвавши досить несподівану причину.

"Через 8 років я покидаю Зорю. Мені шкода розлучатися з клубом, але це – футбольне життя. Контракт розірваний за обопільною згодою. Але ці 8 років, які я провів у клубі, завжди буду згадувати з теплотою. Зоря залишиться в моєму серці назавжди.

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Я йду з Зорі тому що зробив велику помилку, запросивши в команду одного футболіста, і ніяк не можу пробачити себе за цю помилку. За промахи повинен хтось нести відповідальність. Я хочу вибачитися перед уболівальниками і керівництвом клубу за мої помилкові рішення. Тому я йду.

Плани на майбутнє? Моє перше завдання – потрапити до групи на про-ліцензію, і шукати собі іншу роботу в іншій команді. Є один варіант. Зі зрозумілих причин озвучити я його поки що не можу. Вийде чи не вийде, цього я не знаю. Однозначно буду дивитися варіанти для продовження тренерської кар'єри.

Зоря – мій другий дім. За вісім років, проведених тут, жодного разу нічого поганого тут не траплялося. Всі до мене ставилися добре. Я намагався теж до всіх ставитися добре. Спогади про Зорю і про Україну в цілому залишилися винятково позитивні. За Зорю вболіватиму однозначно і щиро бажаю команді посісти друге місце і потрапити в кваліфікацію Ліги Чемпіонів.

До країни я дуже звик. До її ментальності, звичаїв. Вільно розмовляю російською мовою. Можливо я ще повернуся. Один варіант – це навчання на про-ліцензію. Другий варіант – нова робота. Я не виключаю роботу тут, і сподіваюся, що моя кар'єра продовжиться в цій країні", – наводить слова Любеновіча офіційний сайт Зорі.

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