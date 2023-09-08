Лєвандовскі здійснив мрію юного уболівальника після матчу, в якому оформив дубль – зворушливе відео
10:20 - Читать на русском
Капітан збірної Польщі Роберт Лєвандовскі розділив момент тріумфу зі своїм фанатом.
Напередодні "Кадра" в рамках відбору на Євро-2024 обіграла збірну Фарерських островів. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Польщі, а обидва голи у свій актив записав саме Лєвандовскі.
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Після фінального свистка на поле зумів прорватися юний уболівальник. Роберт зняв свою футболку й подарував хлопчику.
До слова, завдяки перемозі над Фарерами збірна Польщі повернулася в боротьбу за вихід у плей-офф. Наразі "Кадра" посідає третє місце у своїй групі, але відставання від лідера становить лише два очки.
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