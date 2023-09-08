Напередодні "Кадра" в рамках відбору на Євро-2024 обіграла збірну Фарерських островів. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь Польщі, а обидва голи у свій актив записав саме Лєвандовскі.

Відбір до Євро-2024: Польща дублем Лєвандовскі дотисла Фарери, Сербія програла Угорщині, диво-порятунок Албанії

Після фінального свистка на поле зумів прорватися юний уболівальник. Роберт зняв свою футболку й подарував хлопчику.

До слова, завдяки перемозі над Фарерами збірна Польщі повернулася в боротьбу за вихід у плей-офф. Наразі "Кадра" посідає третє місце у своїй групі, але відставання від лідера становить лише два очки.