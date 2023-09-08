Накануне "Кадра" в рамках отбора на Евро-2024 обыграла сборную Фарерских островов. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Польши, а оба гола в свой актив записал именно Левандовски.

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После финального свистка на поле сумел прорваться юный болельщик. Роберт снял свою футболку и подарил мальчику.

К слову, благодаря победе над Фарерами сборная Польши вернулась в борьбу за выход в плей-офф. Сейчас "Кадра" занимает третье место в своей группе, но отставание от лидера составляет всего два очка.