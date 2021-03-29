Лєвандовскі результативно проводить міжнародну перерву. Поляк кілька днів тому врятував для "Кадри" нічию з Угорщиною, а вчора фактично його дубль приніс перемогу над Андоррою.

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Тепер у активі 32-річного форварда 24 м'ячі у кваліфікаціях на чемпіонати світу. За цим показником він зрівнявся з боснійцем Едіном Джеко – третім бомбардиром у рейтингу.

До слова, найкращим бомбардиром у відбіркових етапах чемпіонатів світу є Кріштіану Роналду, який забив 30 голів за збірну Португалії. Друге місце посідає екс-форвард, а нині наставник збірної України Андрій Шевченко – 26 м'ячів.

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