Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі задоволений рішенням перейти в каталонську команду. В інтерв'ю клубному журналу Барселони Роберт заявив, що з оптимізмом дивиться в майбутнє в стані "блаугранас", незважаючи на невдалий виступ його команди в єврокубках другий сезон поспіль.

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"ДНК Барси полягає в тому, щоб завжди шукати хорошу гру, але футбол змінюється. Ми повинні адаптуватися. Футбол Барселони 10 років тому не працював так, як зараз. Можливо, тікі-така зараз теж може не спрацювати", – цитує Marca слова поляка.

Роберт стверджує, що Барселона зараз перебуває в процесі адаптації і що необхідно проявляти обережність.

"У футболі нелегко щось змінити за тиждень або місяць. Потрібно набратися терпіння. Все йде як треба.

Невдачі в єврокубках? У Лізі чемпіонів травми ускладнили нам завдання. У нас дуже молода команда, і це був досвід для всіх. Зараз ми зосереджені на Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Я намагаюся допомагати своїм товаришам по команді не тільки голами, а й своєю поведінкою та менталітетом. З такими молодими гравцями як у нас майбутнє Барселони забезпечено. Але важливо дотримуватися балансу між ветеранами і молоддю, і у Барси цей баланс є".

Контракт Роберта з каталонським клубом діє до літа 2026 року.

"Я не думаю про те, як довго я буду в Барсі. Я хочу продовжувати грати на найвищому рівні ще кілька років. Тут я усвідомив сенс девізу "Більше, ніж клуб", – зазначив Лєвандовскі.

Барселона в меншості втримала перемогу над Валенсією та відірвалась від Реала на 10 очок