Нападающий Барселоны Роберт Левандовски доволен решением перейти в каталонскую команду. В интервью клубному журналу Барселоны Роберт заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее в стане "блаугранас", несмотря на неудачное выступление его команды в еврокубках второй сезон подряд.

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"ДНК Барсы заключается в том, чтобы всегда искать хорошую игру, но футбол меняется. Мы должны адаптироваться. Футбол Барселоны 10 лет назад не работал так, как сейчас. Возможно, тики-така сейчас тоже может не сработать", – цитирует Marca слова поляка.

Роберт утверждает, что Барселона сейчас находится в процессе адаптации и что необходимо проявлять осторожность.

"В футболе нелегко что-то изменить за неделю или месяц. Нужно набраться терпения. Всё идёт как надо.

Неудачи в еврокубках? В Лиге чемпионов травмы осложнили нам задачу. У нас очень молодая команда, и это был опыт для всех. Сейчас мы сосредоточены на Ла Лиге и Кубке Испании.

Я стараюсь помогать своим товарищам по команде не только голами, но и своим поведением и менталитетом. С такими молодыми игроками как у нас будущее Барселоны обеспечено. Но важно соблюдать баланс между ветеранами и молодёжью, и у Барсы этот баланс есть".

Контракт Роберта с каталонским клубом действует до лета 2026 года.

"Я не думаю о том, как долго я буду в Барсе. Я хочу продолжать играть на высшем уровне еще несколько лет. Здесь я осознал смысл девиза "Больше, чем клуб", – отметил Левандовски.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Валенсией и оторвалась от Реала на 10 очков