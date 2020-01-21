Лєвандовскі назвав форварда, який найкраще доповнює його на футбольному полі

Нападник мюнхенської Баварії розсипався в компліментах своєму одноклубнику Томасу Мюллєру.

"Мені легше, коли Томас поруч. Він мені дуже сильно допомагає, і ми чудово доповнюємо один одного. Томас завжди рухається до воріт суперника з великою швидкістю.

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Коли він грає, у нас завжди на одного гравця у штрафному майданчику стає більше, а у мене більше простору і проти мене грає менше гравців. Можливо, ми будемо частіше грати разом", – цитує Лєвандовскі видання Sport Bild.

Нагадаємо, Лєвандовскі перейшов у Баварію з дортмундської Борусії у 2014 році у статусі вільного агента. За підсумками минулого року він став найкращим бомбардиром 2019-го, забивши 58 голів у 54 матчах за мюнхенців та збірну Польщі. Авторитетний портал Transfermarkt править за 31-річного поляка 70 млн євро.

Томас Мюллєр, якого оцінюють у 32 млн євро, зіграв у поточному сезоні 26 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 14 результативних передач.

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