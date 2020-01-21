Левандовски назвал форварда, который лучше всего дополняет его на футбольном поле

Нападающий мюнхенской Баварии рассыпался в комплиментах своему одноклубнику Томасу Мюллер.

"Мне легче, когда Томас рядом. Он мне очень сильно помогает, и мы прекрасно дополняем друг друга. Томас всегда движется к воротам соперника с большой скоростью.

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Когда он играет, у нас всегда на одного игрока в штрафной становится больше, а у меня больше пространства и против меня играет меньше игроков. Возможно, мы будем чаще играть вместе", – цитирует Левандовски издание Sport Bild.

Напомним, Левандовски перешел в Баварию из дортмундской Боруссии в 2014 году в статусе свободного агента. По итогам прошлого года он стал лучшим бомбардиром 2019-го, забив 58 голов в 54 матчах за мюнхенцев и сборную Польши. Авторитетный портал Transfermarkt требует за 31-летнего поляка 70 млн евро.

Томас Мюллер, которого оценивают в 32 млн евро, сыграл в текущем сезоне 26 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 14 результативных передач.

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