Лєвандовскі розповів про свої мрії у Баварії та збірній Польщі

Польський нападник Баварії Роберт Лєвандовскі поділився своїми сподіваннями щодо футбольної кар'єри та особистого життя.

"Операція пройшла добре, жодних проблем не було. Наразі мені краще тренуватись індивідуально, але не хвилюйтеся, я буду готовий до першої гри в Берліні, якщо все буде згідно з планом.

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У особистому житті я хочу лише здоров’я для мене та моєї родини. Ми очікуємо на другу дитину, що дає мені додаткову мотивацію. Що стосується спорту, то перемога в Лізі чемпіонів з Баварією – моя мрія, також я прагну добре виступити на Євро-2020 з Польщею", – наводить слова Лєвандовскі GGFN з посиланням на інтерв'ю Sport Bild.

Нагадаємо, форвард Баварії став найкращим бомбардиром 2019 року – 58 голів у 54 матчах за мюнхенців та збірну Польщі.

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