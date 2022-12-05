Гол у ворота збірної Франції став для Лєвандовскі 78-м у складі Польщі. Це дозволило Роберту піднятись на десяте місце у списку найкращих бомбардирів, поділяючи його з сирійцем Хуссейном Саідом, повідомляє William Hill.

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Перше місце з чималим запасом за Кріштіану Роналду – суперзірка збірної Португалії наколотив 118 голів. Другий – іранець Алі Даєї, а третя сходинка у Ліонеля Мессі – 94 голи. Додамо, що Лєвандовскі випередив Пеле, в якого було 77 голів за збірну Бразилії.

Гол поляка не допоміг у поєдинку з Францією – його національна команда поступилась 3:1, а Лєвандовскі забив гол престижу в компенсований час.

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