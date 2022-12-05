Гол в ворота сборной Франции стал для Левандовски 78-м в составе Польши. Это позволило Роберту подняться на десятое место в списке лучших бомбардиров, разделяя его с сирийцем Хуссейном Саидом, сообщает William Hill.

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На первом месте с немалым запасом Криштиану Роналду – суперзвезда сборной Португалии наколотил 118 голов. Второй – иранец Али Даеи, а третье место у Лионеля Месси – 94 гола. Добавим, что Левандовски опередил Пеле, у которого было 77 голов за сборную Бразилии.

Гол поляка не помог в поединке с Францией – его национальная команда уступила 3:1, а Левандовски забил гол престижа в компенсированное время.

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