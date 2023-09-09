"Ліга чемпіонів? Не думаю, що там можуть зіграти клуби з-за меж Європи. Я не знаю, що відбудеться через кілька років, але сьогодні мені це здається малоймовірним.

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Якщо це буде Суперкубок УЄФА чи щось таке, то чому б і ні? Але в головних змаганнях продовжать виступати європейці. Нараз я так бачу ситуацію", – наводить слова Аль-Хелаїфі RMC Sport.

Нагадаємо, у пресі почали з'являтись чутки про можливість допуску саудівських клубів до європейських турнірів, однак офіційні представники УЄФА відразу відкинули цю ідею.

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